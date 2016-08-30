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В Москве саперы вывезли обнаруженный в траншее рядом с детским садом снаряд времен войны

Происшествия
30 августа, 16:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Боеприпас был найден при проведении земляных работ. Из здания детсада эвакуировали детей и персонал
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Саперы военного гарнизона вывезли обнаруженный на северо-западе Москвы в траншее рядом с детским садом снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

Ржавый боеприпас был найден в траншее возле дома № 34 на проспекте Маршала Жукова при проведении земляных работ. Место обнаружения было оцеплено полицией, из здания детского сада была проведена эвакуация детей и персонала.

"Прибывшие на место ЧП саперы обследовали боеприпас, извлекли его из траншеи и вывезли на полигон для уничтожения", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, чаще всего боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаруживаются при строительных работах именно на северо-западе столицы, где в войну интенсивно бомбили и обстреливали. Также до сих пор в этой части Москвы возможно обнаружение засыпанных во время войны блиндажей, где могут находиться снаряды.

Самый крупный склад снарядов был обнаружен на северо-западе города в марте 2010 года при строительстве дорожной магистрали и прокладке теплотрассы на проспекте Маршала Жукова. Тогда были найдены несколько сотен снарядов калибром от 76 до 152 мм.

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