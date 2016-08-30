На крупнейшем иранском газовом месторождении Южный Парс произошел сильный пожар

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ТЕГЕРАН, 30 августа. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Сильный пожар произошел во вторник на крупнейшем иранском месторождении Южный Парс в Персидском заливе. Об этом сообщают местные информагентства.
По их данным, огнем охвачены некоторые производственные установки на 15-м и 16-м участках месторождения. Пожарные ведут борьбу с огнем. Сформирован штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, в состав которого вошли представителей властей, пожарных и спасательных служб. Сообщения о пострадавших пока не поступали.
Южный Парс - крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн кубометров. Иран ведет поэтапное освоение этого месторождения с конца прошлого века, разделив всю его площадь на 28 участков (фаз).
В июле - начале августа этого года в Иране произошла серия сильных пожаров на нефтяных и газовых объектах. Трижды горел нефтеперерабатывающий комплекс в Бендер-Махшахре. В начале июля там загорелась установка по переработке параксилола, затем - главное нефтехранилище, которое не удавалось потушить в течение трех суток. Очередной пожар произошел на этом же НПЗ уже в ходе ремонтных работ.
В конце июля пожарным пришлось тушить возгорание на нефтехимическом предприятии "Бистун" в 15 км к востоку от города Керманшах. В начале августа огнем был уничтожен склад нефтехимической продукции в городе Бендер-Имам Хомейни провинции Хузестан. Последним инцидентом стал взрыв 7 августа на газораспределительной станции близ города Генаве в южной провинции Бушер.
В связи с частотой серьезных происшествий на энергетических объектах ИРИ появились предположения о том, что они связаны с кибератаками. Однако проведенное иранскими специалистами расследование не подтвердило эту версию.