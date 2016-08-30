Мосгорсуд 14 сентября проверит законность ареста имущества Никиты Белых

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд 14 сентября проверит законность ареста имущества экс-губернатора Кировской области Никиты Белых по делу о получении им крупной взятки. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
"Рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуде назначено на 14 сентября в 11:30 мск", - сказала она.
Ранее адвокат Белых Ольга Михайлова рассказала ТАСС, что защита просит Мосгорсуд признать наложение обеспечительных мер на имущество Белых и его бывшей супруги незаконным и необоснованным. По ее словам, арест по ходатайству следователя был наложен Басманным судом на земельный участок и дом в Московской области, автомобиль, двухкомнатную квартиру площадью 44 кв. метра в Перми, а также на долю другой пермской квартиры Белых.
"Земельный участок и дом в Подмосковье вообще принадлежат бывшей супруге Белых. Кроме того, все арестованное имущество было приобретено им задолго до инкриминируемого ему деяния", - уточнила Михайлова.
Белых был задержан 24 июня в ресторане в Москве при получении взятки. По данным СК, он лично и через посредника получил в общей сложности 400 тыс. евро. 25 июня он был арестован Басманным судом. Президент России Владимир Путин подписал ранее указ о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия.