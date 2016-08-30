Боеприпас времен войны обнаружен на территории строящегося храма на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружен на юго-востоке Москвы в районе Вешняки на территории строящегося храма. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Боеприпас был обнаружен при проведении строительных работ, после чего место происшествия было оцеплено полицией, вызваны саперы военного гарнизона. Специалисты изъяли боеприпас и вывезли его на полигон для уничтожения", - сказал собеседник агентства.

За последние два дня это уже третья опасная находка в столице. Накануне саперы обнаружили снаряд во время земляных работ по строительству тоннеля новой линии метро на Мичуринском проспекте. Во вторник еще один снаряд нашли на северо-западе Москвы в траншее рядом с детским садом. Место происшествия было оцеплено, детей и персонал эвакуировали. Во всех случаях боеприпасы были изъяты и вывезены на полигон для уничтожения.