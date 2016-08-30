Минсельхоз США закрыл свои офисы в пяти штатах из-за анонимных угроз

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства США приостановило работу своих отделений в пяти штатах после получения анонимных угроз. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Информация о характере угроз и штатах, где были закрыты офисы, не приводится.

По сведениям агентства, в ведомство поступило несколько анонимных сообщений, которые вызвали обеспокоенность за безопасность персонала министерства. В связи с этим было принято решение приостановить работу шести офисов в штатах Колорадо, Коннектикут, Мэриленд, Северная Каролина и Западная Вирджиния. Информация о характере угроз не приводится.