Минсельхоз США закрыл свои офисы в пяти штатах из-за анонимных угроз

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ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства США приостановило работу своих отделений в пяти штатах после получения анонимных угроз. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Информация о характере угроз и штатах, где были закрыты офисы, не приводится.
По сведениям агентства, в ведомство поступило несколько анонимных сообщений, которые вызвали обеспокоенность за безопасность персонала министерства. В связи с этим было принято решение приостановить работу шести офисов в штатах Колорадо, Коннектикут, Мэриленд, Северная Каролина и Западная Вирджиния. Информация о характере угроз не приводится.