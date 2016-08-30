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В японской Вакаяме вооруженный преступник дважды скрылся от полиции

Происшествия
30 августа, 18:57 UTC+3 /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
В городе введен план перехват и стянуты дополнительные полицейские силы
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© EPA/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 30 августа. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Вооруженный мужчина, операцию по задержанию которого проводит полиция японского города Вакаяма, вновь скрылся от правоохранительных органов. Об этом сообщило агентство Киодо.

Поиски 45-летнего мужчины, устроившего  стрельбу в здании небольшой строительной компании, продолжались более суток. Около 21:00 по местному времени (около 15:00 мск) мужчину, объявленного в розыск, на одной из улиц Вакаямы увидели полицейские, патрулировавшие окрестности. При виде стражей порядка мужчина бросился бежать, после чего был окружен.

Затем преступник открыл огонь по патрульной машине: никто из полицейских не пострадал, однако у автомобиля разбиты боковые окна. Правоохранительные органы оружие не применяли, и преступнику удалось скрыться. В городе введен план перехват и стянуты дополнительные полицейские силы. Жителям Вакаямы не рекомендовано покидать свои дома.

Инцидент со стрельбой в здании строительной компании в городе Вакаяма произошел 29 августа. В общей сложности был убит один и ранены трое сотрудников компании. О мотивах преступления не сообщается. Правоохранительным органам удалось установить личность преступника, им оказался 45-летний Ясухидэ Мидзобата - сын президента строительной компании и бывший ее сотрудник.

В Японии законодательно невозможно получить разрешение на покупку огнестрельного оружия, а его хранение влечет за собой уголовное преследование. Даже вооруженные служебным оружием полицейские применяют его крайне редко, стараясь задерживать преступников, применяя подручные средства. По этой причине каждый инцидент с применением такого оружия вызывает большой резонанс.

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