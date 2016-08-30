Источник: штатная численность МУР после преобразования не изменится

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Штатная численность Московского уголовного розыска после проводимых в нем преобразований не изменится и останется прежней. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Новые оргштатная структура и штатное расписание Управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве утверждено, согласно ему, штатная численность остается прежней", - сказал источник.

В связи с организационно-штатными изменениями большинство сотрудников Московского уголовного розыска в настоящее время выведены за штат, хотя несколько оперативно-розыскных частей (ОРЧ) преобразования не коснулись, например, 1-й ОРЧ, более известной, как "убойный отдел".

"Реформирование проходит в 4-й ОРЧ, ранее отвечающий за борьбу с наркотиками, и 6-й ОРЧ, занимающейся борьбой с организованной преступностью. Их сотрудники выведены за штат в полном составе", - сказал собеседник агентства. Кроме того собеседник также отметил, что прежде всего преобразование в 4-ой ОРЧ связаны с возвращением в МВД функций ФСКН. В связи с этим данная оперативно-розыскная часть будет перепрофилирована на борьбу с мошенничествами.

"За штат сотрудники обычно выводятся тогда, когда уже готово и утверждено новое штатное расписание, чтобы было куда переназначать людей. После приказа о реорганизации сотрудникам, чьи должности сокращаются, выдают уведомления об увольнении. Их же получили и те, кого оставляют на службе с понижением в должности. На весь процесс переназначения, подбора новых и увольнения сокращаемых сотрудников, отводится два месяца", - пояснил источник. Он предположил, что полностью все преобразования в МУРе завершатся к середине октября.

Ранее источник сообщил, что нынешний начальник Московского уголовного розыска генерал-майор полиции Игорь Зиновьев уходит со своей должности и в ближайшее время возглавит УВД по Восточному административному округу Москвы. Однако пока неизвестно, кто возглавит МУР, кандидатура, по словам, источника, пока не найдена.