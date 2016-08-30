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В Швейцарии найдены обломки военного самолета

Происшествия
30 августа, 19:03 UTC+3 /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Судьбу пилота выяснить пока не удалось
Материал из 1 страницы
F/A-18 Hornet

F/A-18 Hornet

© EPA/DOMINIC FAVRE

ЖЕНЕВА, 30 августа. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Обломки пропавшего накануне военного самолета F/A-18 Hornet  обнаружены в районе горного перевала Зустен в Швейцарии. Судьбу пилота выяснить пока не удалось. Об этом сообщил в Берне Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта.

"Сегодня около полудня удалось определить место крушения. Оно находится в районе перевала Зустен, как и предполагалось", - указывает военное ведомство в заявлении для прессы. Обломки F/A-18 обнаружил экипаж вертолета швейцарских ВВС, участвующий в поисковой операции, которая проводится с понедельника.

В заявлении подчеркивается, что место крушения в настоящее время "недоступно наземным путем из-за плохих метеоусловий". Предпринимаются попытки доставить горноспасателей на место на вертолете. При этом "поиски пилота продолжаются беспрерывно", и "военная юстиция в настоящее время проводит расследование" причин катастрофы.

Связь с самолетом, поднявшимся в воздух в понедельник в 16:01 по местному времени (17:01 мск) с военного аэродрома Мейринген, была утеряна через четыре минуты после взлета. Он должен был участвовать в учебном воздушном бою в паре с другим F/A-18 против истребителя F-5 Tiger.

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