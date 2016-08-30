СК завершило расследование дела об убийстве пенсионеров ради завладения их квартирами

Белый дом: власти США не обвиняли ни одну страну в совершении хакерских атакМеждународная панорама 30 августа, 19:29
Березуцкий: сборная России по футболу должна изменить отношение болельщиков к себеСпорт 30 августа, 19:22
Черчесов: футболист сборной России Дзагоев, скорее всего, не сыграет с командой ТурцииСпорт 30 августа, 19:10
В Швейцарии найдены обломки военного самолетаПроисшествия 30 августа, 19:03
Жеребец Рамзана Кадырова выиграл скачки на приз президента ТатарстанаСпорт 30 августа, 19:01
Василий Березуцкий будет капитаном сборной РоссииСпорт 30 августа, 19:00
Северные конвои обеспечили 23% поставок по программе ленд-лиза в СССРНовости Архангельской области 30 августа, 18:59
В японской Вакаяме вооруженный преступник дважды скрылся от полицииПроисшествия 30 августа, 18:57
ФАС согласовала присоединение к МДМ банку Бинбанка, "Бинбанк Столица" и "Бинбанк Мурманск"Экономика и бизнес 30 августа, 18:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении трех фигурантов, обвиняемых в убийствах пожилых жителей Москвы ради завладения их квартирами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.
"ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Виталия Студеникина, Андрея Сизова и Валерия Семенова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору"). Обвиняемые ознакомились с материалами уголовного дела, и оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказал собеседник агентства, отметив, что расследование иных эпизодов их преступной деятельности продолжается.
По данным следствия, не позднее 2011 года Студеникин и его знакомые заключили с рядом пожилых жителей Москвы договоры пожизненной ренты, по которым им переходило право собственности на квартиры пенсионеров в обмен на их пожизненное содержание. Однако ради быстрой наживы от продажи квартир пенсионеров в 2014 году Студеникин решил организовать убийство получателей ренты.
"Для этого он создал организованную группу, к деятельности которой привлек ранее неоднократно судимых Сизова и Семенова. Отведенная указанным лицам преступная роль заключалась в непосредственном совершении убийства потерпевших путем инъекционного введения им отравляющего вещества, которое вызывает скоропостижную смерть и быстро разлагается в организме, что препятствует установлению действительной причины смерти", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Следствием собраны доказательства причастности обвиняемых к покушению на убийство 64-летнего мужчины в подъезде его дома в Новой Москве. Тогда потерпевший смог оказать им сопротивление, ему также помогли очевидцы. Также они обвиняются в нападении на 65-летнюю Тамару Хохрякову в подъезде жилого дома по 4-й Сокольнической улице, которая скончалась от инъекции отравляющего вещества в своей квартире, успев сообщить своей соседке подробности нападения.