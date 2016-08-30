СК завершило расследование дела об убийстве пенсионеров ради завладения их квартирами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование дела в отношении трех фигурантов, обвиняемых в убийствах пожилых жителей Москвы ради завладения их квартирами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"ГСУ СК РФ по Москве завершено расследование уголовного дела в отношении Виталия Студеникина, Андрея Сизова и Валерия Семенова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору"). Обвиняемые ознакомились с материалами уголовного дела, и оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - сказал собеседник агентства, отметив, что расследование иных эпизодов их преступной деятельности продолжается.

По данным следствия, не позднее 2011 года Студеникин и его знакомые заключили с рядом пожилых жителей Москвы договоры пожизненной ренты, по которым им переходило право собственности на квартиры пенсионеров в обмен на их пожизненное содержание. Однако ради быстрой наживы от продажи квартир пенсионеров в 2014 году Студеникин решил организовать убийство получателей ренты.

"Для этого он создал организованную группу, к деятельности которой привлек ранее неоднократно судимых Сизова и Семенова. Отведенная указанным лицам преступная роль заключалась в непосредственном совершении убийства потерпевших путем инъекционного введения им отравляющего вещества, которое вызывает скоропостижную смерть и быстро разлагается в организме, что препятствует установлению действительной причины смерти", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Следствием собраны доказательства причастности обвиняемых к покушению на убийство 64-летнего мужчины в подъезде его дома в Новой Москве. Тогда потерпевший смог оказать им сопротивление, ему также помогли очевидцы. Также они обвиняются в нападении на 65-летнюю Тамару Хохрякову в подъезде жилого дома по 4-й Сокольнической улице, которая скончалась от инъекции отравляющего вещества в своей квартире, успев сообщить своей соседке подробности нападения.