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Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы

Происшествия
30 августа, 19:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Он перебегал пути перед близко идущим составом
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Электропоезд насмерть сбил мужчину на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Электропоезд на железнодорожной станции "Тимирязевская" сбил мужчину, перебегавшего пути перед близко идущим составом. От полученных травм потерпевший скончался", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается.

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