Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Электропоезд насмерть сбил мужчину на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

"Электропоезд на железнодорожной станции "Тимирязевская" сбил мужчину, перебегавшего пути перед близко идущим составом. От полученных травм потерпевший скончался", - сказали в пресс-службе.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается.