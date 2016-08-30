Электричка насмерть сбила мужчину на севере Москвы

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Электропоезд насмерть сбил мужчину на севере Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.
"Электропоезд на железнодорожной станции "Тимирязевская" сбил мужчину, перебегавшего пути перед близко идущим составом. От полученных травм потерпевший скончался", - сказали в пресс-службе.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Личность погибшего устанавливается.