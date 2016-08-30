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Оторвавшееся колесо иномарки спровоцировало аварию на МКАД, пострадал мотоциклист

Происшествия
30 августа, 20:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Мотоциклист в состоянии комы госпитализирован
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Оторвавшееся колесо автомобиля Daewoo Nexia спровоцировало во вторник столкновение двух машин и мотоцикла, в результате чего байкер получил тяжелые травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

"В случившейся аварии тяжелые травмы получил мотоциклист, в состоянии комы он госпитализирован. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, которые принимают меры для полного восстановления движения по МКАД после аварии", - сказали в пресс-службе.

По данным управления ГИБДД Москвы, на внутренней стороне 48 километра МКАД у автомобиля Daewoo Nexia оторвалось колесо, перелетело на внешнюю сторону кольцевой дороги, что спровоцировало столкновение двух легковых машин и мотоцикла.

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