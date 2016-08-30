Судмедэксперты сочли ранившего ножом полицейского в Тулузе психически больным

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ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Судмедэксперты считают человека, ранившего сегодня ножом полицейского во французской Тулузе (юг страны), психически больным. Об этом сообщил прокурор города Пьер-Ив Куйо. Он уточнил, что нападавший, алжирец по происхождению, "не фигурировал в базе данных полиции по лицам, склонным к радикальной исламистской деятельности".
В то же время в заявлении прокурора говорится, что мужчина прежде уже был известен местным правоохранительным органам. В июле 2013 года его задержали за надпись на стене полицейского комиссариата Тулузы, обвиняющую тогдашнего президента Николя Саркози и Главное управление внутренней разведки Франции в том, что именно они стояли за терактом, который совершил в городе исламист Мохаммед Мерах. Автор надписи был тогда признан экспертизой невменяемым.
Этот же человек был задержан в июле 2014 года за то, что в ходе манифестации в защиту народа Палестины кидал бутыли с зажигательной жидкостью в здание одной из синагог города. Тогда медицинская экспертиза вновь подтвердила, что он психически болен.
Во вторник этот человек напал на полицейского в приемной комиссариата полиции. Он пришел туда для подачи заявления о краже мобильного телефона. Принимавший документы полицейский попросил предоставить фабричный номер украденного аппарата.
Алжирец на некоторое время вышел из комиссариата. Затем он вернулся туда с большим кухонным ножом и нанес удар в область шеи другому полицейскому, с которым до этого не контактировал. При нападении он кричал: "Мне надоела эта страна, мне надоела эта Франция".
При этом мужчина попытался отнять у полицейского его табельное оружие, но был быстро скручен другими стражами порядка. Нападавший, как сообщила полиция, в ходе задержания получил серьезные травмы. Он госпитализирован, угрозы его жизни нет.