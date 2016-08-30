В Чили в результате ДТП на шахте погибли два человека

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 августа. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Два человека погибли, еще шесть пострадали в результате столкновения автомобиля с самосвалом на шахте Чукикамата на севере Чили. Об этом сообщила во вторник государственная компания Codelco, которой принадлежит рудник.
"Работы на шахте были немедленно приостановлены", - отмечается в сообщении. Инцидент произошел примерно в 13:00 по местному времени (19:00 мск).
По данным телеканала 24 Орас, в момент столкновения легковой автомобиль перевозил рабочих, закончивших смену. Причины происшествия выясняются.