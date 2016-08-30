Кокаин на €50 млн обнаружен в контейнере французского завода Coca-Cola

ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Работники расположенного близ Марселя завода компании Coca-Cola обнаружили около 370 кг кокаина общей стоимостью €50 млн. Об этом сообщила во вторник марсельская прокуратура.

Груз наркотиков, упакованных в пластиковые мешки, был размещен внутри контейнера, поступившего на предприятие из одной из стран Латинской Америки. Правоохранительные органы начали расследование. Известно, что на данный момент подозреваемых или задержанных нет.

Обнаружение крупных партий кокаина - не редкость для Франции, куда направляются несколько крупных грузотранспортных потоков из стран Латинской Америки. По пути они также проходят через Африку и зону карибских островов.

В частности, в 2015 году французская таможня сумела захватить свыше двух тонн кокаина, находившегося на борту яхты, проходившей мимо Мартиники.