Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кокаин на €50 млн обнаружен в контейнере французского завода Coca-Cola

Происшествия
30 августа, 23:10 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Груз наркотиков, упакованных в пластиковые мешки, был размещен внутри контейнера, поступившего на предприятие из одной из стран Латинской Америки
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 30 августа. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Работники расположенного близ Марселя завода компании Coca-Cola обнаружили около 370 кг кокаина общей стоимостью €50 млн. Об этом сообщила во вторник марсельская прокуратура.

Груз наркотиков, упакованных в пластиковые мешки, был размещен внутри контейнера, поступившего на предприятие из одной из стран Латинской Америки. Правоохранительные органы начали расследование. Известно, что на данный момент подозреваемых или задержанных нет.

Обнаружение крупных партий кокаина - не редкость для Франции, куда направляются несколько крупных грузотранспортных потоков из стран Латинской Америки. По пути они также проходят через Африку и зону карибских островов.

В частности, в 2015 году французская таможня сумела захватить свыше двух тонн кокаина, находившегося на борту яхты, проходившей мимо Мартиники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Во Флориде задержали мужчину с таким же именем, как у президента РФ
2
СМИ: в Сирии убит второй по иерархии главарь ИГ
3
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
4
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
5
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
6
"Огонь, батарея!": видео боевых стрельб систем "Солнцепек" и гаубиц "Мста-С"
7
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
Темы дня
Реклама