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AP: Андреас Лубиц испытывал проблемы с обучением летному делу в США

Происшествия
31 августа, 0:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
Лубиц не смог сдать один из пяти экзаменов, предусмотренных курсом
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Martin Meissner,file

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Пилот Андреас Лубиц, который в марте 2015 года умышленно спровоцировал катастрофу пассажирского лайнера А320 германской авиакомпании Germanwings во французских Альпах, сталкивался с трудностями, когда за несколько лет до этого проходил обучение летному делу в США. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

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Оно привело данные, полученные сотрудниками Федерального бюро расследований по итогам серии бесед с инструкторами Лубица. Мужчина начал обучение в школе пилотов Airline Training Center в Аризоне в ноябре 2010 года. Всего он провел 67 тренировочных полетов.

При этом, как сообщил глава учебного заведения Маттиас Киппенберг, Лубиц не смог сдать один из пяти экзаменов, предусмотренных курсом. Однако пилоту все же удалось завершить подготовку. Инструктор Юрген Тиркорн отозвался о Лубице, как о пилоте, который не отличался особым мастерством. Как отмечает AP, другие инструкторы также заявляют, что у мужчины были проблемы с учебой.

Пассажирский лайнер A320 германской бюджетной компании Germanwings, дочернего предприятия Lufthansa, разбился 24 марта 2015 года на юго-востоке Франции, следуя из Барселоны в Дюссельдорф. На борту лайнера находились 150 человек: 144 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Как установило следствие уже спустя считанные часы после случившегося, крушение произошло по вине второго пилота Лубица. Во время полета он воспользовался тем, что командир экипажа временно покинул кабину. Лубиц заблокировал дверь и направил самолет на снижение, после чего тот врезался в гору.

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