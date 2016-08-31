Пожар частично уничтожил дистрибуционный центр производителя одежды GAP близ Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Сильный пожар произошел во вторник в крупном складском и дистрибуционном центре американского производителя одежды GAP в городе Фишкилл, расположенном недалеко от Нью-Йорка. Об этом сообщила служба противопожарной охраны Фишкилла.

Огонь вспыхнул на втором этаже центра около 23:00 в понедельник (06:00 мск во вторник). На территории предприятия работают около 600 человек. Все они были своевременно эвакуированы.

Пожарным потребовалось более шести часов, чтобы потушить пламя, уничтожившее примерно треть комплекса. Ущерб предварительно оценивается в $1 млн. Пострадавших в результате возгорания нет. Причина пожара пока не установлена.

GAP открыла этот центр в 2000 году. В 2014 году компания объявила о решении в течение пяти лет инвестировать в его расширение $96 млн.