AP: при столкновении с паромом пострадали 11 байдарочников на реке Гудзон

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НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Паром во вторник протаранил группу байдарочников на реке Гудзон рядом с набережной нью-йоркского района Манхэттен. 11 человек пострадали, сообщило агентство Associated Press.
По его информации, столкновение произошло около 18:00 по времени Восточного побережья США (01:00 среды) около пирса 79. Один из байдарочников получил тяжелую травму руки, его состояние оценивается как критическое.