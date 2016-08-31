AP: при столкновении с паромом пострадали 11 байдарочников на реке Гудзон

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Паром во вторник протаранил группу байдарочников на реке Гудзон рядом с набережной нью-йоркского района Манхэттен. 11 человек пострадали, сообщило агентство Associated Press.

По его информации, столкновение произошло около 18:00 по времени Восточного побережья США (01:00 среды) около пирса 79. Один из байдарочников получил тяжелую травму руки, его состояние оценивается как критическое.