Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: при столкновении с паромом пострадали 11 байдарочников на реке Гудзон

Происшествия
31 августа, 3:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Один из пострадавших получил тяжелую травму руки, его состояние оценивается как критическое
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 31 августа. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Паром во вторник протаранил группу байдарочников на реке Гудзон рядом с набережной нью-йоркского района Манхэттен. 11 человек пострадали, сообщило агентство Associated Press.

По его информации, столкновение произошло около 18:00 по времени Восточного побережья США (01:00 среды) около пирса 79. Один из байдарочников получил тяжелую травму руки, его состояние оценивается как критическое.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
3
СМИ: обвинения против Криса Брауна выдвинула победительница конкурса красоты
4
Массовая драка произошла в Махачкале
5
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
6
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
7
Владелица французского замка XVIII века сожгла его
Темы дня
Реклама