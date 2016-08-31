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Владелица французского замка XVIII века сожгла его

Происшествия
31 августа, 3:37 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 31, августа. /ТАСС
Замок, частично превращенный в гостиницу, располагался в коммуне Кастелькюлье департамента Ло и Гаронна на юго-западе Франции
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ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Владелица небольшого старинного французского замка собственноручно сожгла это строение XVIII века. Об инциденте, произошедшем в ночь на субботу, сообщает французская радиостанция "Europa 1".

Как отмечается, замок, частично превращенный в гостиницу, располагался в коммуне Кастелькюлье департамента Ло и Гаронна на юго-западе Франции. Площадь пожара составила 700 кв. метров.

Причиной инцидента стало психическое расстройство женщины, которая позже созналась в содеянном жандармам. В настоящее время она помещена в психиатрическую лечебницу.

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