Владелица французского замка XVIII века сожгла его

ПАРИЖ, 31 августа. /ТАСС/. Владелица небольшого старинного французского замка собственноручно сожгла это строение XVIII века. Об инциденте, произошедшем в ночь на субботу, сообщает французская радиостанция "Europa 1".

Как отмечается, замок, частично превращенный в гостиницу, располагался в коммуне Кастелькюлье департамента Ло и Гаронна на юго-западе Франции. Площадь пожара составила 700 кв. метров.

Причиной инцидента стало психическое расстройство женщины, которая позже созналась в содеянном жандармам. В настоящее время она помещена в психиатрическую лечебницу.