Полиция Японии третьи сутки пытается задержать вооруженного преступника

ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Полиция японской префектуры Вакаяма всю минувшую ночь пыталась задержать вооруженного двумя пистолетами мужчину, устроившегося в понедельник стрельбу в здании небольшой строительной компании. Об этом сообщили в полицейском управлении префектуры.

Отмечается, что 45-летний мужчина, которому накануне удалось выйти из окружения полиции, после длительной погони занял двор одного из жилых домов как раз рядом со зданием строительной компании, где двумя днями ранее убил одного и тяжело ранил еще троих человек. Полиция продолжает попытки уговорить его сдаться, мужчина в ответ периодически отстреливается. О пострадавших информации не поступало. Правоохранительные органы полностью блокировали район и призвали местных жителей не выходить на улицу.

Инцидент со стрельбой в здании строительной компании в городе Вакаяма произошел 29 августа. В общей сложности был убит один и ранены трое сотрудников компании. О мотивах преступления не сообщается.

Правоохранительным органам удалось установить личность преступника, им оказался Ясухидэ Мидзобата - сын президента строительной компании и бывший ее сотрудник. С места преступления он скрылся, однако на следующий день был замечен патрулировавшими окрестности полицейскими, после чего на улицах Вакаямы развернулась совершенно нетипичная для Японии погоня со стрельбой. Один раз правоохранителям удалось заблокировать мужчину на небольшой улочке, но он смог выйти из окружения, открыв огонь по полицейским машинам. Никто не пострадал, однако у патрульного автомобиля были разбиты стекла.

В Японии закон запрещает покупку огнестрельного оружия, а его хранение влечет за собой уголовное преследование. Даже вооруженные служебным оружием полицейские применяют его крайне редко, стараясь задерживать преступников, применяя подручные средства. По этой причине каждый инцидент с применением оружия вызывает большой резонанс. Стоит отметить, что японское телевидение не проводит никаких прямых включений с места событий, вероятно, опасаясь навредить ходу проведения специальной операции.