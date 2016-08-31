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Прокуратура проводит проверку в связи с аварийной посадкой самолета Л-410 в Хабаровске

Происшествия
31 августа, 3:45 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов
По данным ведомства, посадка прошла успешно, пострадавших нет
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ХАБАРОВСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой самолета Л-410 в аэропорту Хабаровск (Новый). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

"30 августа около 20:30 часов (13:30 мск) в аэропорту Хабаровск (Новый) в связи с неисправностью левого двигателя совершило аварийную посадку воздушное судно Л-410 авиакомпании "Хабаровские авиалинии", выполнявшее рейс сообщением Чумикан - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск", - уточнили в транспортной прокуратуре.

"На борту находились 2 члена экипажа и 12 пассажиров, из них 2 - несовершеннолетних", - отметили в ведомстве. По данным ведомства, посадка прошла успешно, пострадавших нет.

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