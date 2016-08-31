Губернатор снял режим ЧС, объявленный в Магаданской области из-за паводков

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МАГАДАН, 31 августа. /ТАСС/. Режим ЧС, объявленный на территории магаданской области 27 августа из-за вызванных дождями паводков, снят. Однако он сохраняется пока на муниципальном уровне в ряде населенных пунктов, где еще не завершены восстановительные работы, сообщил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
"Принято решение об отмене режима ЧС в регионе с 13:00 местного времени (03:00 мск), в муниципальных образованиях он еще будет действовать до завершения восстановительных работ. В основном, планируемые работы по оперативному реагированию выполнены", - уточнил губернатор, слова которого цитирует его пресс-служба.
По словам Печенова, полностью восстановлено движение по федеральной дороге "Колыма". До конца дня будут сняты ограничения по движению по региональной трассе "Палатка - Кулу - Нексикан" до поселка Омчак. Уже открыто движение на дороге "Магадан - Балаганное - Талон".
"Что касается наиболее пострадавших населенных пунктов, в Клепке завершены восстановительные работы по гидротехническим сооружениям. Что касается энергоснабжения, все проблемные моменты устранены. Вчера я лично был в Сусумане, было дополнительно принято решение по специальным мерам, которые позволили уменьшить подтопление улиц города. Думаю, в течение двух дней все будет устранено. Системы жизнеобеспечения работают в полном объеме", - отметил глава региона.
Он также сказал, что правительство Магаданской области намерено обратиться с просьбой о выделения средств из федерального бюджета на проведение капитальных работ по восстановлению пострадавших поселков и дорожной инфраструктуры.
Паводковая обстановка обострилась во время прихода на Колыму циклона, принесшего 26 и 27 августа обильные дожди. В разных районах были размыты дороги, снесены мосты, оборваны линии электропередачи, из-за прорыва дамб подтоплены территории населенных пунктов. Правительство Колымы оценило ущерб в 250 млн рублей, но не исключено, что цифра будет увеличена. С 27 августа на всей территории региона действовал режим ЧС.