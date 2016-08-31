В Японии из-за тайфуна произошли разливы рек и частичные прорывы дамб, есть погибшие

ТОКИО, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Разливы рек и частичные прорыв дамб произошли на северо-востоке и севере Японии из-за ливневых дождей, вызванных тайфуном "Лайонрок", который обрушился на регион во вторник. Об этом в среду сообщило Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны.

В частности, на северном острове Хоккайдо в поселке Минамифурано произошел прорыв дамбы на участке длиной около 100 метров. Подтоплены оказались частные дома, а также дом престарелых. Достигла вода и здания эвакуационного центра, где сейчас находится часть местных жителей. В настоящее время японские пожарные и бойцы Национальных сил самообороны проводят операцию по их спасению.

На северо-востоке главного острова Хонсю в городе Кудзи (префектуре Иватэ) произошел разлив двух рек. По данным полиции префектуры Иватэ, в городе Кудзи было найдено тело пожилой женщины, которую завалило обломками одного из разрушенных в результате тайфуна домов. Также несколько человек погибли в городе Иваидзуми, однако точное их число не указывается. Более 35 тыс. домов на северо-востоке и севере Японии продолжают оставаться без света из-за обрыва линий электропередачи.

Накануне тайфун "Лайонрок" привел к отмене более 110 внутренних авиарейсов, отмене занятий в сотнях школ и массовой эвакуации местного населения. Именно своевременная эвакуация жителей помогла избежать большого числа жертв в результате удара стихии.

На прошлой неделе на Японию обрушился тайфун "Миндуль", в результате чего один человек погиб, более 60 пострадали. Рекомендацию об эвакуации тогда получили более полумиллиона жителей. Из-за сильных дождей было нарушено движение общественного транспорта по железным и автомобильным дорогам, отменены около 400 авиарейсов.