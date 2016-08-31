На подпольный завод по изготовлению икры и продукции из лососей пришла ФСБ на Камчатке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 августа. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району пресекло деятельность подпольного завода на Камчатке, на котором перерабатывали лосось и икру. В контейнерах предприятия обнаружено более 20 тонн готовой рыбной продукции и около 100 кг соленой красной икры, сообщила пресс-служба погрануправления.
"Проведена проверка на рыбозаводе, принадлежащем "Запад", расположенном в селе Соболево (Соболевский район). В ходе проверки установлено, что завод не получал сертификационных и ветеринарных документов, в связи с чем не сдан в эксплуатацию, и не имеет права заниматься переработкой водных биоресурсов", - говорится в сообщении.
Продукция, обнаруженная в рефрижераторных контейнерах, не имеет маркировки и документов, подтверждающих ее легальное происхождение. Директор завода пояснил, что переработка сырца осуществлялась с целью проверки технологического оборудования.
"Таким образом, в действиях директора завода усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), а также ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сообщила пресс-служба.
Вся обнаруженная продукция изъята, в отношении директора завода проводится доследственная проверка.
Лососевая путина, стартовавшая на Камчатке 1 июня, еще продолжается. Рыболовецкими предприятиями уже добыто свыше 215 тыс. тонн лососей.