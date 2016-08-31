СК РФ начал проверку по факту невыплаты зарплаты в сервисной компании на БАМе

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку после публикации в СМИ информации о невыплате заработной платы работникам дома отдыха локомотивных бригад на станции Тында в Амурской области, сообщается на сайте ведомства.
"По предварительным данным, речь идет о невыплате руководителем ООО "Компания Транспорт-Сервис" заработной платы в течение летних месяцев 2016 года работникам дома отдыха локомотивных бригад станции Тында", - говорится в сообщении.
Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Следователям предстоит установить размер задолженности, дать правовую оценку действиям лиц, нарушивших трудовые права граждан, выяснить, имелась ли у организации реальная возможность выплачивать денежные средства. По результатам будет вынесено процессуальное решение.
Ранее СМИ сообщали, что сотрудники дома отдыха начали забастовку из-за задержки зарплаты на три месяца.