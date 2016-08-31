Дополнительная авиация направлена на остров Суматра для тушения пожаров

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СИНГАПУР, 31 августа. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Национальное агентство по предотвращению катастроф Индонезии направило на остров Суматра дополнительную авиацию для тушения продолжающихся там лесных пожаров. Об этом пишет газета Jakarta Globe.
"Наиболее серьезная ситуация складывается в провинции Риау, где уже развернут отряд спасателей, а также более 10 самолетов и вертолетов. Для более эффективной борьбы с возгораниям направляются еще два вертолета", - цитирует издание руководителя операции в провинции Виллем Рампангели.
По его словам, "усилия спасателей уже приносят свои значимые результаты, в частности, за прошедшие сутки там был обнаружен только один новый очаг возгорания". Между тем экологическая ситуация в провинции продолжает оставаться неблагополучной: по-прежнему закрыты школы. На этот шаг пришлось пойти местным властям после того, как индекс загрязнения воздуха достиг отметки в 360 единиц, тогда как более 200 уже считается крайне опасным для здоровья.
Согласно данным, полученным со спутников, на двух индонезийских островах, Калимантан и Суматра, на прошлой неделе появилось около 700 очагов пожаров. Вместе с тем, эти цифры намного ниже прошлогодних показателей, когда за аналогичный период в августе было обнаружено более 5,7 тыс. новых точек.
Основной причиной лесных пожаров в Индонезии является бесконтрольная деятельность крестьян и мелких предприятий, который умышленно поджигают леса для освобождения новых территорий. В прошлом году Юго-Восточная Азия столкнулась с самым серьезным задымлением за всю историю, от которого пострадали жители Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда, а также южных провинций Филиппин и северных районов Лаоса.