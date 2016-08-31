Дождевым паводком в Кавалеровском районе Приморья размыло дамбу

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Дождевой паводок размыл дамбу, обеспечивающую защиту населения от паводка, в Кавалеровском районе Приморья. Об этом сообщила в среду пресс-служба региональной администрации со ссылкой на главное управление Приморского края по пожарной безопасности.

"В 04:30 местного времени (21:30 30 августа мск) поступила информация о размытии дамбы вдоль реки по улице Маяковского п. Кавалерово. В настоящее время спасатели совместно с коммунальными службами района восстанавливают разрушенную дамбу. Работы осложняются непрекращающимися дождями и высоким уровнем воды", - отметили в пресс-службе.

Пока не сообщается, повлиял ли прорыв дамбы на общую обстановку в Кавалеровском районе.

По данным МЧС на вечер 30 августа, на территории Кавалеровского района было подтоплено 55 приусадебных участков, в том числе 50 - в районном центре Кавалерово, три - в селе Горнореченский, по одному - в поселках Рудный-1 и Устиновка. Подтопленных жилых домов не было.

Ливневые дожди в Приморье идут с 29 августа. На некоторых территориях уже выпала месячная и более норма осадков. Край находится под влиянием тайфуна "Лайонрок". Дожди продолжатся до конца недели.