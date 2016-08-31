Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дождевым паводком в Кавалеровском районе Приморья размыло дамбу

Происшествия
31 августа, 4:53 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
По данным МЧС на вечер 30 августа, на территории Кавалеровского района было подтоплено 55 приусадебных участков, в том числе 50 - в районном центре
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Дождевой паводок размыл дамбу, обеспечивающую защиту населения от паводка, в Кавалеровском районе Приморья. Об этом сообщила в среду пресс-служба региональной администрации со ссылкой на главное управление Приморского края по пожарной безопасности.

"В 04:30 местного времени (21:30 30 августа мск) поступила информация о размытии дамбы вдоль реки по улице Маяковского п. Кавалерово. В настоящее время спасатели совместно с коммунальными службами района восстанавливают разрушенную дамбу. Работы осложняются непрекращающимися дождями и высоким уровнем воды", - отметили в пресс-службе.

Пока не сообщается, повлиял ли прорыв дамбы на общую обстановку в Кавалеровском районе.

По данным МЧС на вечер 30 августа, на территории Кавалеровского района было подтоплено 55 приусадебных участков, в том числе 50 - в районном центре Кавалерово, три - в селе Горнореченский, по одному - в поселках Рудный-1 и Устиновка. Подтопленных жилых домов не было.

Ливневые дожди в Приморье идут с 29 августа. На некоторых территориях уже выпала месячная и более норма осадков. Край находится под влиянием тайфуна "Лайонрок". Дожди продолжатся до конца недели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Власти Индонезии отменили занятия в школах на Суматре из-за загрязнения воздуха
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
16
Мощное землетрясение произошло в центральной Италии
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
Ученые в США считают, что необычный сигнал, полученный астрофизиками в РФ, исходил с Земли
4
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
5
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
6
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
7
Массовая драка произошла в Махачкале
Темы дня
Реклама