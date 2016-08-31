Дождевой паводок подтопил более 70 жилых домов в ряде районов Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Дождевой паводок подтопил более 70 жилых домов в Кавалеровском, Чугуевском и Лазовском районах Приморского края, сообщила в среду пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

Одна из самых острых ситуаций сложилась в Кавалеровском районе края, где оказались подтоплены 50 жилых домов и 62 приусадебных участка. "Для жителей подтопленных домов развернут пункт временного размещения(ПВР) на базе среднеобразовательной школы села Высокогорск, куда отселились 18 человек, в том числе четыре ребенка. Люди обеспечены продуктами питания, медикаментами, предметами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь", - сказали в пресс-службе.

В Чугуевском районе в селе Антоновка, из-за подъема уровня воды в реке Павловка подтоплены 17 частных жилых домов, в которых проживают 34 человека. Для людей, оказавшихся в зоне подтопления, развернут ПВР на базе сельского клуба.

В Лазовском районе в селе Лазо отмечается подтопление пять домов, в которых проживают 12 человек. В настоящее время люди разместились у родственников. Также ремонтные бригады электросетей проводятся работы по восстановлению подачи электроэнергии в жилые дома, в которых проживают около 100 человека.

Ряд сел оказался отрезан паводковыми водами от "большой земли". Без транспортного сообщения, в частности, осталось село Крауновка в Уссурийском городском округе, где под водой оказалась переправа через реку Крауновка. Там помощь жителям оказывают специалисты пожарного гарнизона Уссурийска и Амурского спасательного центра МЧС РФ. Затруднено сообщение с селами Пластун, Заповедное, Покровка, Яковлевка.

Для ликвидации последствий прохождения циклона на территории края в готовности к реагированию находятся более 12 тыс. человек и около 2600 единиц техники.

Приморьский край находится под влиянием тайфуна "Лайонрок", который ударил по региону после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. Согласно прогнозу, в среду тайфун сольется над Приморьем с циклоном в единую систему и двинется на северо-запад. В регионе вновь пойдут сильные дожди. Также в среду новая циклоническая система достигнет озера Ханка на границе с Китаем и направится далее в сторону китайского города Харбин. Однако осадки разной интенсивности сохранятся в Приморье до конца недели.