Суд Новосибирска признал оппозиционера Волкова виновным в препятствовании журналисту

НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска признал главу местного избирательного штаба "Демократической коалиции" Леонида Волкова виновным в препятствовании работе журналиста телеканала "Лайфньюс" Александра Поступинского.

Оглашение приговора продолжается, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил: подсудимый Волков воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста Поступинского. Преступление совершено в Центральном районе Новосибирска", - сказала судья Татьяна Петрова.

Волкову вменялся инцидент, который произошел 17 июля 2015 года во время визита в Новосибирск Алексея Навального. По версии Следственного комитета, Волков у здания регионального отделения партии "Парнас" препятствовал проведению видеосъемки журналистами телеканала "Лайфньюс", "принуждал журналиста к отказу от распространения информации, применяя при этом насилие, а именно, схватив и с силой сжимая руку журналиста". Кроме того, как отмечает СК, Волков повредил микрофон телеканала, причинив материальный ущерб.

Как ранее сообщалось, представитель прокуратуры просил суд признать Волкова виновным и приговорить к двум годам лишения свободы условно.

Ранее к делу были приобщены результаты независимой экспертизы, проведенной Омским бюро судебных экспертиз по четырем видеозаписям потасовки Волкова и журналиста. Эксперт не установил факт причинения вреда здоровью или имуществу.