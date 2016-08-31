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Суд Новосибирска признал оппозиционера Волкова виновным в препятствовании журналисту

Происшествия
31 августа, 5:48 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, августа. /ТАСС
Как ранее сообщалось, представитель прокуратуры просил суд признать Волкова виновным и приговорить к двум годам лишения свободы условно
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НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска признал главу местного избирательного штаба "Демократической коалиции" Леонида Волкова виновным в препятствовании работе журналиста телеканала "Лайфньюс" Александра Поступинского.

Оглашение приговора продолжается, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил: подсудимый Волков воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналиста Поступинского. Преступление совершено в Центральном районе Новосибирска", - сказала судья Татьяна Петрова.

Волкову вменялся инцидент, который произошел 17 июля 2015 года во время визита в Новосибирск Алексея Навального. По версии Следственного комитета, Волков у здания регионального отделения партии "Парнас" препятствовал проведению видеосъемки журналистами телеканала "Лайфньюс", "принуждал журналиста к отказу от распространения информации, применяя при этом насилие, а именно, схватив и с силой сжимая руку журналиста". Кроме того, как отмечает СК, Волков повредил микрофон телеканала, причинив материальный ущерб.

Как ранее сообщалось, представитель прокуратуры просил суд признать Волкова виновным и приговорить к двум годам лишения свободы условно.

Ранее к делу были приобщены результаты независимой экспертизы, проведенной Омским бюро судебных экспертиз по четырем видеозаписям потасовки Волкова и журналиста. Эксперт не установил факт причинения вреда здоровью или имуществу.

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