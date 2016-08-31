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Рейс из Новосибирска в Тунис задержан на шесть часов из-за неисправности самолета

Происшествия
31 августа, 6:47 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, августа. /ТАСС
Согласно представленной авиакомпанией информации, пассажиры обеспечены напитками, горячим питанием, решается вопрос о необходимости размещения в гостинице
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НОВОСИБИРСК, 31 августа. /ТАСС/. Вылет рейса Новосибирск - Хаммамет (Тунис) задержан в аэропорту Толмачево из-за выявленной в ходе предполетного осмотра технической неисправности. Вылет был запланирован на 04:20 по местному времени (00:20 мск), сообщила в среду пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 31 августа ЗАО "Авиакомпания "Ройял флайт" в аэропорту Толмачево допущена задержка вылета чартерного рейса №8831 сообщением Новосибирск - Хаммамет (Тунис) в связи с технической неисправностью одного из агрегатов воздушного судна Boeing 757-300, выявленного в ходе предполетного осмотра", - говорится в сообщении.

На рейс зарегистрировано 206 пассажиров, в том числе, 29 детей. Согласно представленной авиакомпанией информации, пассажиры обеспечены напитками, горячим питанием, решается вопрос о необходимости размещения в гостинице.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законных прав пассажиров. Кроме того, об инциденте проинформирована Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, которая проверит соблюдение авиакомпанией лицензионных требований.

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