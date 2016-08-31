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Корабль ВМС Турции прекратил поиск пропавших грузинских водолазов

Происшествия
31 августа, 7:26 UTC+3 ТБИЛИСИ /Корр. ТАСС, Тенгиз Пачкория
16 августа военнослужащие сил специального назначения ВС Грузии - капрал Яго Шарадзе и рядовой Георгий Нанеташвили - пропали во время плановых учений на Черном море у поселка Гонио
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ТБИЛИСИ, 31 августа. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Корабль Военно-морских сил Турции "после 11 дней интенсивных поисковых работ принял решение приостановить операцию поиска двух водолазов Вооруженных Сил Грузии, пропавших во время учений в Черном море". Об этом сообщило министерство обороны Грузии.

"По разъяснению турецкой стороны, на данном этапе продолжение поисковой операции не даст результата, так как с их стороны были использованы все имеющиеся ресурсы в тех сложных условиях, в которых им приходилось работать в море", - говорится в сообщении ведомства.

Минобороны отмечает, что "корабль ВМС Турции с 41 членом экипажа и самым современным специальным техническим оснащением подключился к поисковой операции 20 августа по итогам переговоров между министром обороны Грузии Леваном Изорией с турецкой стороной". Ведомство сообщает, что "вместе с членами экипажа корабля ВМС Турции в поисковой операции лично участвовал министр обороны Грузии, который в течение трех дней с этого корабля наблюдал за поиском водолазов". "Члены экипажа корабля ВМС Турции допустили на борт родителей пропавших водолазов и детально ознакомили их с техническими возможностями кораблями", - сказано в сообщении.

"В поисковой операции параллельно участвовала и авиация США, но и эта поисковая операция завершилась безрезультатно", - заявили в ведомстве.

16 августа военнослужащие сил специального назначения ВС Грузии - 26-летний капрал Яго Шарадзе и 24-летний рядовой Георгий Нанеташвили - пропали во время плановых учений на Черном море у поселка Гонио (10 км от границы Грузии с Турцией - прим. корр. ТАСС). По данному факту в департаменте военной полиции Министерства обороны по согласованию с Главной прокуратурой Грузии было начато расследование. С 16 августа в поисково-спасательной операции участвовали подразделения Минобороны и МВД Грузии, а с 17 августа вертолеты "Ирокез" командования сил воздушной безопасности страны.

По просьбе правительства Грузии к поиску водолазов 17 августа подключились представители сил специального назначения Европейского командования ВС США и катер Службы береговой охраны Турции.

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