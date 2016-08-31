В горах Кабардино-Балкарии погиб турист из Испании

НАЛЬЧИК, 31 августа. /ТАСС/. Турист из Испании разбился в горах Кабардино-Балкарии (КБР), сообщил ТАСС оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС Аслан Курданов.

"В окрестностях горы Тютю-су на высоте примерно три тысячи метров над уровнем моря при восхождении сорвался и погиб гражданин Испании. Он был в составе группы из пяти-семи человек, четверо из которых, по предварительным данным, иностранцы", - сказал он.

Спасатели еще не дошли до путешественников. "Группа из девяти сотрудников ЭВПСО направились на место происшествия в 05:00 мск. Дорога не близкая, они дойдут до альпинистов через 5-6 часов. 20% пути можно будет проследовать на автомобилях, а далее пешком", - уточнил собеседник агентства.