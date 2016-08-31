В Оймяконском районе Якутии произошло обрушение в шахте

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ЯКУТСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Обрушение горной породы произошло в одном из штреков шахты ООО "Сарылах Сурьма". На момент обрушения в штреке находился один человек. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС по республике.
"Днем 31 августа 2016г. в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Якутия поступило сообщение о том, что на глубине 100 метров произошло обрушение горной породы в одном из штреков шахты ООО "Сарылах Сурьма". На момент обрушения в штреке шахты находился один человек", - отметили в ведомстве.
На место происшествия выехали отделение Якутского военизированного горноспасательного взвода, оперативная группа Оймяконского пожарно-спасательного гарнизона и бригада скорой помощи.
Для ликвидации последствий происшествия привлечены 10 человек и три единицы техники, от МЧС - три человека личного состава и одна единица техники.