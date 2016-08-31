Трое вооруженных мужчин угнали у москвича Land Cruiser

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Трое мужчин, угрожая оружием, угнали у москвича Land Cruiser; материальный ущерб составил около 1,5 млн рублей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, накануне вечером в службу "02" обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что у дома 91 по Алтуфьевскому шоссе трое неизвестных сели в его припаркованную машину Toyota Land Cruiser Prado. "Угрожая ножом и пистолетом, они высадили хозяина из автомобиля и на нем скрылись", - сказали в полиции.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Ведется розыск угонщиков.