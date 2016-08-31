В Москве отменено более 30 авиарейсов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более 30 рейсов были отменены в московских аэропортах, еще 24 задерживаются. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

В Шереметьеве задерживаются 4 рейса, еще 19 отменены. В Домодедове задержаны 20 рейсов, отменены 11. Во Внукове отменен один рейс.

Во вторник, 30 августа, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в московских аэропортах также был отменен ряд рейсов. По данным на 20:10 мск, в Домодедове было задержано 56 рейсов и один рейс отменен.

Во Внукове задержаны 17 рейсов и также отменен один рейс. На работу аэропорта Шереметьево погодные условия не повлияли, воздушная гавань принимала самолеты в штатном режиме.