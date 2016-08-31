ВС Карелии оставил под домашним арестом главу Роспотребнадзора региона за ЧП на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд (ВС) Карелии отказался отпускать из-под домашнего ареста руководителя карельского управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко по делу о гибели 14 детей на Сямозере. Об этом ТАСС сообщили в инстанции.

16 августа городской суд Петрозаводска удовлетворил ходатайство следователя и продлил Коваленко домашний арест до 19 октября. Чиновник, его адвокат обжаловали это решение в вышестоящей инстанции и просили его отменить.

"Судебная коллегия по уголовным делам ВС Карелии оставила без изменения постановление судьи Петрозаводского городского суда об избрании в отношении Анатолия Коваленко меры пресечения в виде домашнего ареста, а апелляционную жалобу без удовлетворения", - сказала собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на время домашнего ареста Коваленко запрещено покидать свою квартиру, за исключением посещения больниц или следователя, а также ежедневной часовой прогулки. Кроме того, чиновник не имеет права пользоваться телефонной связью и интернетом, общаться с коллегами из управления Роспотребнадзора по Карелии и другими свидетелями, проходящими по уголовному делу.

Коваленко был задержан в Петрозаводске сотрудниками правоохранительных органов 21 июня, он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По данным следствия, в 2015 году в региональное управление Роспотребнадзора по Карелии неоднократно поступала информация о многочисленных нарушениях в сфере отдыха людей, допускаемых руководством ООО "Парк-Отель "Сямозеро". Несмотря на это, Коваленко и его подчиненные не приняли никаких мер (приостановление деятельности или закрытие лагеря) в отношении руководства лагеря и продолжали выдавать ООО "Парк-Отель "Сямозеро" разрешения на работу. По версии следствия, ненадлежащее исполнение обязанностей Коваленко и другими должностными лицами стало одной из причин ЧП на озере Сямозеро.

Трагедия произошла 18 июня, когда из оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" в поход по озеру на лодках отправились 47 детей, с которыми было всего четверо сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет. В результате шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, 33 были спасены. СК РФ возбудил уголовные дела в связи с происшествием. Директор ООО "Парк- отель "Сямозеро" Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов находятся под стражей.