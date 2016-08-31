В Казани задержан подозреваемый в аферах с квартирами ветеранов

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Республике Татарстан задержали жителя Казани, подозреваемого в мошенничестве с квартирами для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейские выяснили, что 38-летний житель Казани предлагал помощь в получении льготного жилья для участников войны. Подозреваемый заявлял потерпевшим, что имеет обширные связи и может помочь в получении полагающегося ветеранам жилья. Так, он узнал, что 88-летняя местная жительница имеет право на получение жилья. Аферист сообщил ее родственнице, что за определенную плату поможет приобрести квартиру.
Злоумышленник получил от родственницы ветерана 1 млн 600 тысяч рублей. "При получении еще 22 тысяч рублей от потерпевшей подозреваемый был задержан с поличным оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан", - сказала Волк.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.