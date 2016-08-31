При тушении пожара в Кировской области погибли двое пожарных

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КИРОВ, 31 августа. /ТАСС/. Двое пожарных погибли от удара электрическим током при тушении пожара в жилом доме в Кировской области. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы управления МЧС по региону Алексей Неустроев.
По его словам, пожар произошел накануне вечером в поселке Малая Субботиха. "При тушении пожара в частном двухквартирном жилом доме двое пожарных - командир отделения пожарной части прапорщик Алексей Шабалин, 1977 г. р., и пожарный 5 пожарной части сержант Алексей Широбоков, 1990 г. р. - получили травмы от электрического тока, не совместимые с жизнью", - сказал он.
По факту гибели пожарных ГУ МЧС проводит внутреннюю проверку. Расследованием обстоятельств происшествия занимаются правоохранители.