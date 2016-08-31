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В подтопленный поселок в Приморье направлено три вертолета МЧС со спасателями

Происшествия
31 августа, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
В результате подъема уровня воды в горной реке Светлая из-за проливных дождей в поселке Светлая оказались затоплены 176 домов, в которых проживают 970 человек
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. МЧС России усилило группировку по ликвидации последствий дождевого паводка в Приморье и направило три вертолета со спасателями в поселок Светлая Тернейского района, где складывается наиболее сложная ситуация. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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© Фото ИТАР-ТАСС/Сергей Бобылев, архив
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"Из Хабаровска в поселок Светлая вылетели три вертолета МЧС - два Ми-8 и один Ми-26. Они доставят спасателей и плавсредства для эвакуации местных жителей и оказания им всесторонней адресной помощи", - сказал собеседник агентства. Еще один вертолет будет направлен для осуществления мониторинга обстановки.

Поселок Светлая расположен в труднодоступной местности в Тернейском районе Приморского края. В среду ночью в результате подъема уровня воды в горной реке Светлая из-за проливных дождей оказались затоплены 176 домов, в которых проживают 970 человек.

"Спасатели на лодках эвакуируют людей на возвышенные участки местности. Пострадавших нет", - отметили в МЧС. Дожди продолжаются, но они уже незначительные.

Работы по ликвидации последствий циклона продолжаются и в других пострадавших населенных пунктах. "Задействована аэромобильная группировка Дальневосточного регионального центра МЧС и ГУ МЧС России по Магаданской области. Организована работа по оказанию адресной помощи населению, людей информируют о ходе проведения аварийно- восстановительных работ, правилах поведения в сложившейся обстановке", - сообщили в МЧС.

Оценкой ущерба занимаются комплексные комиссии. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены почти 13 тысяч человек и свыше 2600 единиц техники.

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