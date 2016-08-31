В подтопленный поселок в Приморье направлено три вертолета МЧС со спасателями

Путин посетил Нахимовское училищеПолитика 31 августа, 11:30
Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президентаМеждународная панорама 31 августа, 11:00
ЦИК: недостоверные сведения о доходах и счетах не повлекут снятие кандидатов с выборовПолитика 31 августа, 10:54
Особый противопожарный режим отменили в Бурятии, где стихли лесные пожарыСибирь 31 августа, 10:52
Карантин по сибирской язве, введенный 25 июля на Ямале, снятПроисшествия 31 августа, 10:51
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"Культура 31 августа, 10:46
СК и прокуратура проводят проверку по факту схода грузового вагона в Красноярском краеСибирь 31 августа, 10:40
СМИ: строительство московского метро подорожало в 1,5 раза - до 1,3 трлн руб.Транспорт 31 августа, 10:32
Нововведения в школах Москвы: электронные браслеты, пандусы и "уголки здоровья"Общество 31 августа, 10:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. МЧС России усилило группировку по ликвидации последствий дождевого паводка в Приморье и направило три вертолета со спасателями в поселок Светлая Тернейского района, где складывается наиболее сложная ситуация. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Из Хабаровска в поселок Светлая вылетели три вертолета МЧС - два Ми-8 и один Ми-26. Они доставят спасателей и плавсредства для эвакуации местных жителей и оказания им всесторонней адресной помощи", - сказал собеседник агентства. Еще один вертолет будет направлен для осуществления мониторинга обстановки.
Поселок Светлая расположен в труднодоступной местности в Тернейском районе Приморского края. В среду ночью в результате подъема уровня воды в горной реке Светлая из-за проливных дождей оказались затоплены 176 домов, в которых проживают 970 человек.
"Спасатели на лодках эвакуируют людей на возвышенные участки местности. Пострадавших нет", - отметили в МЧС. Дожди продолжаются, но они уже незначительные.
Работы по ликвидации последствий циклона продолжаются и в других пострадавших населенных пунктах. "Задействована аэромобильная группировка Дальневосточного регионального центра МЧС и ГУ МЧС России по Магаданской области. Организована работа по оказанию адресной помощи населению, людей информируют о ходе проведения аварийно- восстановительных работ, правилах поведения в сложившейся обстановке", - сообщили в МЧС.
Оценкой ущерба занимаются комплексные комиссии. Всего к аварийно-восстановительным работам привлечены почти 13 тысяч человек и свыше 2600 единиц техники.