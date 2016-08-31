В Приморье ввели режим ЧС из-за опасности паводков после тайфуна "Лайонрок"

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подписал в среду постановление о введении режима ЧС в связи с пришедшим в регион тайфуном "Лайонрок". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В связи с пришедшим тайфуном режим чрезвычайной ситуации введен в 13 наиболее паводкоопасных районах края. В среду в Приморье вновь пройдут сильные дожди. На побережье сильный ветер", - сказал директор департамента гражданской защиты Валентин Басаргин на экстренном совещании глав муниципалитетов.

В постановлении губернатора перед всеми службами региона и главами муниципальных образований поставлены задачи о приведении в состояние полной готовности всех сил по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С 29 августа в Приморье идут сильные дожди, подтоплено более 240 жилых домов в шести районах Приморья. Нарушено транспортное сообщение с рядом населенных пунктов. Ранее режим ЧС ввели на территории Кавалеровского и Лазовского района Приморья, а также на территории Уссурийского городского округа.

Приморский край находится под влиянием тайфуна "Лайонрок". Согласно прогнозу, в среду он сольется над Приморьем с циклоном в единую систему и двинется на северо-запад, в регионе вновь пойдут сильные дожди. Также в среду новая циклоническая система достигнет озера Ханка на границе с Китаем и направится далее в сторону китайского города Харбин, но осадки разной интенсивности сохранятся в Приморье до конца недели. Для ликвидации последствий прохождения циклона на территории края в готовности к реагированию находятся более 12 тыс. человек и около 2600 единиц техники.