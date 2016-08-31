Тренера по шахматам в Москве подозревают в насильственных действиях в отношении ученицы

Путин посетил Нахимовское училищеПолитика 31 августа, 11:30
Импичмент "железной даме": как в Бразилии пытаются отправить в отставку президентаМеждународная панорама 31 августа, 11:00
ЦИК: недостоверные сведения о доходах и счетах не повлекут снятие кандидатов с выборовПолитика 31 августа, 10:54
Особый противопожарный режим отменили в Бурятии, где стихли лесные пожарыСибирь 31 августа, 10:52
Карантин по сибирской язве, введенный 25 июля на Ямале, снятПроисшествия 31 августа, 10:51
II Биеннале уличного искусства "Артмоссфера"Культура 31 августа, 10:46
СК и прокуратура проводят проверку по факту схода грузового вагона в Красноярском краеСибирь 31 августа, 10:40
СМИ: строительство московского метро подорожало в 1,5 раза - до 1,3 трлн руб.Транспорт 31 августа, 10:32
Нововведения в школах Москвы: электронные браслеты, пандусы и "уголки здоровья"Общество 31 августа, 10:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Следствие подозревает тренера одной из московских секций по шахматам в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летней ученицы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней")", - сказала она.
По версии следствия, мужчина, являясь тренером секции по шахматам, расположенной на Ходынском бульваре, с декабря 2015 года по май 2016 года неоднократно совершал в отношении 8-летней девочки действия сексуального характера.
"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также местонахождения подозреваемого. Следователи допрашивают сотрудников секции", - добавила представитель ведомства.