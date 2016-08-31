Тренера по шахматам в Москве подозревают в насильственных действиях в отношении ученицы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Следствие подозревает тренера одной из московских секций по шахматам в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летней ученицы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней")", - сказала она.

По версии следствия, мужчина, являясь тренером секции по шахматам, расположенной на Ходынском бульваре, с декабря 2015 года по май 2016 года неоднократно совершал в отношении 8-летней девочки действия сексуального характера.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также местонахождения подозреваемого. Следователи допрашивают сотрудников секции", - добавила представитель ведомства.