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Лагерь на Сямозере в Карелии, где погибли дети, ответил по иску об аренде зданий

Происшествия
31 августа, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Причиной обращения в суд стало то, что "Парк-Отель "Сямозеро" просрочил плату по договорам аренду на общую сумму более 500 тыс. рублей, также ответчик не возвратил истцу арендованное имущество
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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Лагерь "Парк-Отель Сямозеро", 14 воспитанников которого погибли 18 июня при шторме на озере в Карелии, проиграл судебный спор об аренде здания для оздоровительных, санаторных, курортных и образовательных услуг.

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Суд признал незаконным договоры аренды, которые были заключены между ОАО "Лесная сказка" и ООО "Парк-Отель Сямозеро", сообщили ТАСС в арбитражном суде Карелии.

"В суд с иском к "Парку-Отель "Сямозеро" о расторжении договоров аренды №1 от 20 февраля 2008 года, №2 от 1 марта 2008 и №153 от 1 марта 2015 года обратилось ОАО "Лесная сказка". Причиной обращения в суд стало то, что "Парк-Отель "Сямозеро" просрочил плату по договорам аренду на общую сумму более 500 тыс. рублей, также ответчик не возвратил истцу арендованное имущество. Учитывая все обстоятельства, суд принял решение полностью удовлетворить исковые требования истца - договоры аренды были расторгнуты", - сказали в суде.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня, когда из оздоровительного лагеря "Парк-Отель "Сямозеро" в водный поход на лодках отправились 47 детей, с которыми было всего четверо сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет. В результате шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, 33 были спасены. СК РФ возбудил уголовные дела в связи с происшествием. Директор ООО "Парк- отель "Сямозеро" Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов находятся под стражей.

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