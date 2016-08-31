Полиция опровергла информацию о голодовке мигрантов в Центре временного содержания в Сочи

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КРАСНОДАР, 31 августа. /ТАСС/. ГУ МВД по Краснодарскому краю опровергло информацию о голодовке мигрантов, содержащихся в Центре временного содержания в Сочи. Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Мария Пирогова, находящиеся в спецприемнике мигранты пожаловались в прокуратуру на условия содержания.
"Действительно, письмо (о нарушениях в работе спецприемника) такое было. Оно поступило в прокуратуру. Туда приехали на место сотрудники (полиции прокуратуры)... Голодовки не было", - сказала Пирогова.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, в спецприемнике действительно были обнаружены нарушения, связанные с условиями содержания.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что более 100 мигрантов, задержанные полицией и ждущие депортации в центре временного содержания в Сочи, объявили голодовку. Они пожаловались на задержки с депортацией, которые возникли из- за перевода Федеральной миграционной службы в состав МВД, и на проблемы с питанием.
Центр временного содержания для мигрантов был открыт в Сочи осенью 2013 года.