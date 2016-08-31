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Один человек пострадал при обрушении в шахте в Оймяконском районе Якутии

Происшествия
31 августа, 11:15 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина
Происшествие на технологический процесс не повлияло, работа шахты не останавливалась
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ЯКУТСК, 31 августа. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Аварийно-спасательные работы в шахте Оймяконском районе Якутии завершены. В результате обрушения пострадал человек, сообщили в среду корреспонденту ТАСС в пресс-службе управления МЧС по республике.

"По уточненным данным, в штреке шахты находилась рабочая смена в составе 27 человек, из них два человека находились в месте обвала и 25 - в других выработках. После обвала все самостоятельно вышли на поверхность. В результате под завалом пострадал один человек", - сказали в ведомстве.

Якутский военизированный горноспасательный взвод обследовал место обвала и установил, что в одном из штреков произошло обрушение цельного пласта горной породы.

Происшествие на технологический процесс не повлияло, работа шахты не останавливалась.

Ранее ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Якутии сообщал, что обрушение горной породы произошло на глубине 100 метров. Для ликвидации последствий происшествия привлечены 18 человек и четыре единицы техники, от МЧС России - три человека личного состава и одна единица техники.

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