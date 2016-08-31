В Приморье начала работу горячая линия по защите пострадавших от паводка

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Горячая линия по защите прав пострадавших от паводка начала работу в Приморском крае. Она организована прокуратурой региона, сообщила корреспонденту ТАСС старший помощник прокурора региона Елена Телегина.

"По поручению прокурора края организована горячая линия по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан", - сказала представитель ведомства. На телефоны горячей линии можно сообщать о всех нарушениях при оказании помощи, эвакуации и устранении последствий наводнения.

В среду в связи с дождевым паводком, вызванным мощным циклоном и тайфуном "Лайонрок", введен режим ЧС. В регионе уже затоплено около 300 жилых домов в нескольких муниципальных образованиях.

МЧС направляет в Приморский край дополнительные силы спасателей и три вертолета для оказания помощи пострадавшим.

Приморский край находится под влиянием тайфуна "Лайонрок", который ударил по региону после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. Согласно прогнозу, в среду тайфун сольется над Приморьем с циклоном в единую систему и двинется на северо-запад. В регионе вновь пойдут сильные дожди.