Глава мебельной фирмы в Москве подозревается в хищении у клиентов почти 2 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции задержали гендиректора мебельной компании по подозрению в хищении 1,8 млн руб. у своих заказчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе московского главка МВД.

"Полицейские установили, что в период с декабря 2014 по август 2016 года 35-летняя уроженка Подмосковья, используя свое служебное положение, заключала договоры на поставку мебели и получала предоплату за услуги своей организации. Однако мебель так и не была предоставлена клиентам, денежные средства им также никто не вернул", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В отношении задержанной избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.