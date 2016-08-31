Два поселка затоплены в Приморье из-за прорыва дамбы

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Два села Шумный и Антоновка оказались затопленными в Приморье после сильных ливней из-за подъема уровня воды в реке Павловка и прорыва дамбы. Жителей Шумного, где проживают более 1 тысячи человек, эвакуируют в школу, находящуюся на возвышенности, сообщил корреспонденту ТАСС директор школы поселка Шумного Игорь Качков.

"Все село (Шумный - прим. ТАСС) залито водой, может осталось одна-две улицы, не так сильно пострадавшие от воды. Дома на улице, в низине, ближе к реке, залиты водой по крышу, по окна. Дороги перемыты, подъехать к населенному пункту невозможно, люди эвакуируются в здание школы, оно находится на возвышенности, но если вода поднимется еще на метр-два, затопит и ее. Вчера вечером также затопило Антоновку, она на 10 километров ниже по течению реки, но как обстоят дела там, мы не знаем", - сказал Качков.

По его словам, населенный пункт топит в основном не ливнями, а водой, идущей сверху по реке. Качков добавил, что в селе отключены электричество и проводная телефонная связь.

Села Шумный и Антоновка находятся в Чугуевском районе в долине реки Павловка. Население сел составляет около 2 тыс. человек. Сегодня в связи с дождевым паводком, вызванным мощным циклоном и тайфуном "Лайонрок", введен режим ЧС. В регионе уже затоплено около 300 жилых домов в нескольких муниципальных образованиях.

МЧС направляет в Приморский край дополнительные силы спасателей и три вертолета для оказания помощи пострадавшим. Приморский край находится под влиянием тайфуна "Лайонрок", который ударил по региону после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. Согласно прогнозу, сегодня тайфун сольется над Приморьем с циклоном в единую систему и двинется на северо-запад. В регионе вновь пойдут сильные дожди.

Сегодня глава МЧС России Владимир Пучков потребовал усилить работы по ликвидации последствий циклона в Приморском крае, в результате которого оказались подтопленными жилые дома. "Я предупреждаю начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, Дальневосточного регионального центра МЧС, Центра "Антистихия" МЧС о недооценке сложившейся ситуации. Выправляйте ситуацию и усиливайте работу", - подчеркнул министр в ходе селекторного совещания, на котором обсуждалась ситуация в Приморском крае.