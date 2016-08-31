В Таиланде обратились в Интерпол за помощью в розыске россиянина по делу взлома банкоматов

БАНГКОК, 31 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда обратились в Интерпол за помощью в розыске россиянина Рустама Шамбасова, который подозревается в причастности к крупнейшему взлому банкоматов на территории королевства. Об этом на брифинге сообщил глава следственной группы генерал Панья Мамен.

"По имеющейся у нас информации, Шамбасов покинул Таиланд 1 августа, вылетев в Москву", - сказал генерал.

Ранее полиция Таиланда обнародовала данные о личности одного из подозреваемых в совершении самого крупного в истории королевства взлома банкоматов. Им оказался 29-летний россиянин Рустам Шамбасов. На его имя в аренду на острове Пхукет был взят автомобиль, на котором, как полагает следствие, передвигались злоумышленники. Кроме того, как утверждают в полиции, Шамбасова засняли камеры наружного наблюдения, установленные в банковских машинах.

По данным таиландских правоохранителей, россиянин подозревается в хищении 3 млн бат ($85,7 тыс.). Суд уже выдал ордер на его арест.

Как сообщают в полиции Таиланда, в группу мошенников входили не менее 10 человек "восточноевропейской внешности". Им удалось похитить 12,29 млн батов (более 356 тыс. долларов) из банкоматов Государственного сберегательного банка Таиланда, используя вредоносное программное обеспечение.

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ в Таиланде, правоохранительные органы королевства пока не обращались в дипмиссию в Бангкоке в связи с розыском россиянина.