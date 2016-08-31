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СМИ: полиция проводит эвакуацию в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Происшествия
31 августа, 11:42 UTC+3 /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
По версии Bild, во время прохождения контроля одной из пассажирок сработали рамки металлоискателя, после чего женщина скрылась
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БЕРЛИН, 31 августа. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Федеральная полиция Германии проводит эвакуацию в аэропорту Франкфурта-на-Майне, который является крупнейшим в стране, из-за предполагаемой угрозы взрыва. Об этом сообщила в среду немецкая Bild со ссылкой на очевидцев.

По версии издания, во время прохождения контроля одной из пассажирок сработали рамки металлоискателя, после чего женщина скрылась. В результате было принято решение провести эвакуацию одного из терминалов.

Корреспондент ТАСС пока не располагает оперативным комментарием федеральной полиции.

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