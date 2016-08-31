В Подмосковье из пневматики убит адвокат из Ростовской области

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Адвокат из Ростовской области застрелен из пневматического оружия в Серпуховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 30 августа около подъезда дома в поселке Оболенский Серпуховского района прохожие обнаружили тело мужчины. По данным судебно-медицинского эксперта, смерть наступила от слепого пулевого ранения грудной клетки.

"Следственным отделом по городу Серпухову ГСУ СК России по Московской области по факту убийства адвоката, зарегистрированного в реестре адвокатов Ростовской области, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Предположительно, орудием убийства является пневматическое оружие", - сказали в ведомстве.

Следствием рассматривается несколько версий преступления, среди них - совершение убийства из личных неприязненных отношений, либо в связи с профессиональной деятельностью.

К настоящему времени проведен осмотр места происшествия и квартиры, в которой проживал адвокат. Накануне гибели каких-либо опасений за свою жизнь мужчина не высказывал, врагов не имел. По уголовному делу назначены судебно-медицинская и медико-криминалистическая судебные экспертизы.