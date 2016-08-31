В Москве осужден лжетеррорист, сообщивший о готовящемся взрыве в метро

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Тимирязевский суд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы лжетеррориста Валерия Воронова, сообщившего о якобы готовящемся взрыве в метро. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Воронов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма"). Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с возложением обязанностей: не покидать место постоянного проживания в период времени с 22:00 до 6:00 мск, не выезжать за пределы Москвы и не изменять место жительства без согласия специализированного госоргана, осуществляющего надзор за отбыванием осужденных к ограничению свободы", - сказали в суде.
Установлено, что Воронов, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, решил сообщить заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве. Для этого он позвонил по мобильному телефону на пульт оператора дежурной части ГУ МВД России по Москве и сообщил оператору ложную информацию о том, что станция "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена будет взорвана. В ходе тщательного обследования станции взрывные устройства и взрывные вещества обнаружены не были.
"Воронов понимал неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желал их наступления из хулиганских побуждений с целью нарушения общественного порядка и дестабилизации обстановки", - говорится в приговоре.
В связи с признанием подсудимым своей вины, судебный процесс в отношении него прошел в особом порядке. Принимая решение о назначении наказания, суд учел, что Воронов ранее не был судим, не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, является инвалидом 1 группы, имеет двоих малолетних детей и страдает хроническими заболеваниями.
"Приговор не обжаловался и вступил в законную силу", - заключили в суде.